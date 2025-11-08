Today November 8th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ(Aries): ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದೀತು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಬಹುದು. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ(Taurus): ನೀವಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಗೆಳೆಯರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸಂತಸ. ಹೊಸ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ. ಚಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಜೀತಿಯಾದೀತು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ(Gemini): ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಪಡೆದು ಬಲಿಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಂತಸ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ.
ಕಟಕ(Cancer): ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬಂದು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ರೈತರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಇಂದು ಖುಷಿಯಾಗುವರು. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ಸಿಂಹ(Leo): ಮಕ್ಳಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಉಡುಗೊರೆಗಳೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡುವರು. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ಜಡದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಡ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಗಮನವಿರಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ತುಲಾ(Libra): ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲಿದೆ. ಹಣ, ಸ್ನೇಹ ಎರಡೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊರಗುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಮನ್ನಣೆಯೂ ದೊರೆಯುವುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ವಿವಾಹ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗಿವಾಗಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೈವಾನುಕೂಲ ಇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ(Capricorn): ವಿದೇಶದಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಮನೋಭಿಲಾಶೆ ಏನೆಂದು ಆಲಿಸಿ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೂವು ಏರಿಸಿ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಪಾಠವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾಣಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ.
ಮೀನ(Pisces): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಗಬೇಡಿ. ಮನೆದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.