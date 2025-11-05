Today November 5th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ಮಕ್ಕಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ವೃಷಭ:
ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ:
ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸಿ.
ಸಿಂಹ:
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು:
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಆತುರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ:
ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮನೆಯ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ:
ಮನೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ . ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ:
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ.