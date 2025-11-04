Today November 4th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾ. ಯುವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ:
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಕನ್ಯಾ:
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು:
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:
ವೃತ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ:
ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹವಾಸವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತು ಇರಬಹುದು. ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ತಪ್ಪು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.