Today November 16th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ(Aries): ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ(Taurus): ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಹುಡುಕಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ(Gemini): ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಯೋಚಿಸದೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ನವಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಟಕ(Cancer): ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈ ಕೈ ನೋವಿನಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ತರಬಹುದು. ಮನೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ(Leo): ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಾರ್ತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಧನವ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ(Libra): ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಿವ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲವಲವಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು. ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ(Capricorn): ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ನಂತೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ತರಲಿದೆ. ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮನೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಿರಿ. ಭೋಜನ ಸೌಖ್ಯವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಕಾಡಬಹುದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ(Pisces): ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಭಜರಂಗ ಬಾಣ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.