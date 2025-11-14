Today November 14th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ನೀವು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರಸ್ಪರರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಸಲಹೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ .ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲಹೆಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ . ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ . ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು . ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಪವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೀಲು ನೋವು ಇರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ . ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯ ಹಠಾತ್ ಆಗಮನವು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು . ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ನಿಮ್ಮಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಂಗತತೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ . ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ.