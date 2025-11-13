Today November 13th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ(Aries): ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಪಜೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೃಷಭ(Taurus): ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ(Gemini): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕಟಕ(Cancer): ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ(Leo): ನೀವು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದಿನವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ತುಲಾ(Libra): ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದಂಥ ಅಪರೂಪದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು! ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ(Capricorn): ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನಮನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ(Aquarius): ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಉನ್ನತ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಾಶಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ(Pisces): ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಇರುವವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು.