ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಿರಾತಂಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ದಿನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯು ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತರಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತೀರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬದಲು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯೋಜಿಸದೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬದಲು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಬಲವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಇಂದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಯೋಚಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು.