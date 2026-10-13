ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮಾನವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಕ್ರನು ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2026 ರಂದು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2026 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಅವಧಿಯು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ಥಿತ್ವವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಮತೋಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.