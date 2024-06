Shocking Woman gets harsher sentence than her rapist due to ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ರೇಪ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯ ಕುರಿತು ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ರೇಪಿಸ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನ ಯುವತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.