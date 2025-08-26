07:21 AM (IST) Aug 26

Karnataka latest News Live ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ದರ ಏರಿಕೆ

ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಾರ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೂ , ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 