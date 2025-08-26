2024ರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.26): ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ (ಬಿಟಿಪಿ) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರವರೆಗೆ 38 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಐದು ಸಾವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಐದು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾದವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಭಾನುವಾರ, ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಎಸ್ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 42 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 155 ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 124 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 38 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 91 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, 20 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 32 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು 48 ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು 203 ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಫರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಐದು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾಲಕರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.ಒಂದು ಅಪಘಾತವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇ-ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೋಷದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
"ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಬಸ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೇಳೀದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಮಗು ದುರಂತವಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಎಡ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ದೈನಂದಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 20 ಮಾರಕ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 20 ಚಾಲಕರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರೈರ್ ಆಗಿರುವ ನಿಶಾಂತ್ ಜೋಶಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಕೆಲವೇ ಚಾಲಕರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ, ನಾವು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲಕರು ದುಡುಕಿನವರು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.