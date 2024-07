ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಹಸ ಮಾಡಲ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಯುವಕ!

ಪುಣೆ(ಜು.01) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಘಟನೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ನಡದಿದೆ. ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಜಲಪಾತ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಘಟನೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೀರಿನ ರಭಸದ ನಡುವೆ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರುವ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ದಡ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಗೆಳೆಯರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಪುಣೆಯ ಭೋಸಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಧಾವಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ದುರ್ದೈವಿ. ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಮಂದಿ ಜಿಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ತಮ್ಹಿನಿ ಘಾಟ್‌ಗೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಅಪಾಯಾಕಾರಿ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಹಿನಿ ಘಾಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು.

32 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಈ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವೇಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೆಳೆಯರು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಧಾವಡೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಜಲಪಾತದ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ.

ಹಾರಿದ ಬಳಿಕ ನೀರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಜಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಸುಲಭಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಡದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹಿಡಿದು ದಡ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆ ಹಿಡಿದರೂ ದಡ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.

Swapnil Dhawade, a resident of Bhosari washed away at a tourist point on the Plus valley trek route in Tamhini ghat on Saturday. Almost 48 hours have passed and the rescue teams are still carrying out a search. #Pune #Maharashtra pic.twitter.com/9o4gCt8IBo