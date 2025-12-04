ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ (73) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಪತಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.4):ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ 73 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ದಿವಂಗತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಪತಿ ಕೌಶಲ್, ನವದೆಹಲಿ ಸಂಸದೆ ಬನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬನ್ಸುರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಗಮನವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನೋವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಂಬುವಂತೆ ನೀವು ಈಗ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾಗುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ
ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಲ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು "ಗಮನಾರ್ಹ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕೌಶಲ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.