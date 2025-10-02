- Home
ಸಾರಾಂಶ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮೋದನೆ ಮಸೂದೆಯು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಶಟ್ಡೌನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆತಂಕವಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ಶಟ್ಡೌನ್ಗೆ ಸಾಗಿದೆ.