Saeed Ajmal: Pakistan PM ₹25 Lakh Check Bounced 2009 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪಿಕೆಆರ್ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.2): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವು 2009 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಇಡೀ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ (ಯೂಸುಫ್ ರಾಜಾ ಗಿಲಾನಿ) ಅವರಿಂದ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೆಕ್ ನಗದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"2009 ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು, ತವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸವಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು" ಎಂದು ಅಜ್ಮಲ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಭಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಂದು ಅಜ್ಮಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರದ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐಸಿಸಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
21 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, 2009 ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಜ್ಮಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಡಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಭಾರತವು 147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು.
ಟಿ20ಐ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 92.50 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 370 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 134.54 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.