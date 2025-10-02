- Home
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ Shahrukh Khan! ಯಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ₹12,490 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅವರ, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ವಿವರಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೀರಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಾಯಕ-ಗೀತರಚನೆಕಾರ್ತಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Taylor Swift- ಇವರ ಆಸ್ತಿ 11,528 ಕೋಟಿ ರೂ), ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಶ್ವಾರ್ಜಿನೆಗ್ಗರ್ (ಇವರ ಆಸ್ತೆ 10,641 ಕೋಟಿ ರೂ), ಜೆರ್ರಿ ಸೀನ್ಫೆಲ್ಡ್ (ಇವರ ಆಸ್ತಿ 10,641 ಕೋಟಿ ರೂ) ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್ (6,385 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು Shah Rukh Khan ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ
ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 7,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,190 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 12,490 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರ 2023 ರ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ 33 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಇನ್ನು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಇವರ ರೋಚಕ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಗೌರಿ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ತುಂಬಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (Love story) ಶುರುವಾದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷ! 1984ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಲವ್ ಆ್ಯಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್
ಆದರೆ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ (Inter Religion marriage) ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಬಂದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮದುವೆಯ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೀತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತುಲಿ (Jitendra Kumar Tuli) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಖಾ ವೇಳೆ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಆಯೇಷಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಹೀರೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದ ಶಾರುಖ್, ಅದನ್ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ!