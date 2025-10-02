ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಆಲಿಸುತ್ತಾ? ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆ್ಯಡಮ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಲೋಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕುರಿತು ಆಡ್ಯಮ್ ಹೇಳುವುದೇನು?
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.02) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಹುತೇಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ರೀಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಲಿಸುತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ಮೈಂಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆ್ಯಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಾತು ಆಲಿಸಲ್ಲ, ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯಾಗಲೇ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಅನುಮಾನವೇನು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ ಆಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಡಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡಮ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ 2016ರಿಂದಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆ್ಯಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ
ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ಚ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.