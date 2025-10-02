ಬರೇಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು 81 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೇಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ: 'ಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್' ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ದಾನಿಶ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಅವರು ಬರೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 81 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 81 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬರೇಲಿ ಆಡಳಿತವು ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ, ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.

ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಗೃಹಬಂಧನ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ಶಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರೇಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸೂದ್ ಅವರು ಬರೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮ್ರೋಹಾದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ದಾನಿಶ್ ಅಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೇಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ

ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಗಲಭೆಕೋರರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂಧಿತರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 81ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬರೇಲಿಯ ಸಿಬಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಅನುರಾಗ್ ಆರ್ಯ ಅವರು, ಇದ್ರಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನದೀಮ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಇತ್ತೆಹಾದ್-ಎ-ಮಿಲ್ಲತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಎಂಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲ್ವಿ ತೌಕೀರ್ ರಝಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೌಕೀರ್ ರಝಾ 'ಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್. ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಏನಿದು 'ಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್' ವಿವಾದ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜ್ ನಂತರ, ಬರೇಲಿಯ ಕೋತ್ವಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗುಂಪು ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. 'ಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿವಾದದ ಮೇಲೆ ತೌಕೀರ್ ರಝಾ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಇದುವರೆಗೆ 180 ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮತ್ತು 2,500 ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 10 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಗಲಭೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.