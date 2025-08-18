LIVE NOW
India Latest News Live: 78 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲು
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: 1947ರಿಂದಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) 78 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತನ್ನ ವಿಳಾಸ ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂಒ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಒ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆ. ನೂತನ ಪಿಎಂಒ, ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಸನಿಹವಿದೆ.