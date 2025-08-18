ಆಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.18): ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಸಂತ ನಗರದ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬಸಿ ಜೆನಿತ್ನ 5 ರಿಂದ 13 ನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ 6.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 235 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು 31.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇ. 4.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ವಿಶಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ನಗರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮಾಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 8,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂ. 2.09 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಫಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಪಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು RF ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆಲೆಯು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೀಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ (LEED) ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಆಪಲ್ iOS ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೇವೆಗಳು, IS&T, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಆಪಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.