ಮಸ್ಕಟ್(ಜ.31): ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಫೈವ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮದ್ ರಾಹೀಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ, ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ4-7 ಗೋಲುಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಭಾರತದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರೂ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಡಚ್‌ಗೆ ಶರಣಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾವನ್ನು 9-4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ, ಬುಧವಾರ 5-6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ

India's campaign comes to an Halt in Quarter-Final..



Despite a spirited effort, the journey ends with a 7-4 defeat.



Full Time: Netherlands 🇳🇱 7 vs India 🇮🇳 4



Goal Scorers:

4' 15'De Wijn Sander (CG)

10' 26' Schop Alexander

12' Middendorp Lucas

13' Van Aart Jamie

20' Reyenga