ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೀರೇಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ…. ಚಾಕಲೇಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ ನಟಿ…

ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, ಸದ್ಯ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.



ಒಂದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ Did anyone say “chocolate “ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆನೇ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಥೇಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಥರನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.