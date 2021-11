Engagement: 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅದ್ಧೂರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ!

ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ. ಭಾವಿ ಪತಿ ಯಾರೆಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಂ ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್.

Photo credit: ರಶ್ಮಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ

'And it’s a YES. He swept her world into his. Their world now looks exactly like her SMILE.Wide, charming and full of love' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.