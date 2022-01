ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡತಿಯಲ್ಲಿ ಭುವಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಕಾರಣ!

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಕನ್ನಡತಿ ರಂಜನಿ. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

ಹರ್ಷ ಉರ್ಫ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್‌ (Kiran Raj) ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 'Get well soon Champ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು, ರಂಜನಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.