ನಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ‘ಹೀರಾಮಂಡಿ’ ಲುಕ್ ನಂತೆ ಕಾಣಲ್ವ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೃಂದಾವನದ ಪುಷ್ಪಾ

ಬೃಂದಾವನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೀರಾಮಂಡಿ ಲುಕ್ ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.



ರಂಜು ಗೌಡ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ, ಬೀಡ್ ಟ್ರೆಶರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯವರ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ (Photoshoot), ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರಾಮಂಡಿ ಲುಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ (This old photoshoot of ours quite resembles the look of 'Heeramandi' Dont you think ? ).