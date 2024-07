ಫೋಟೋಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಶಾನಿ, ಕಾಗೆ ಕಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪರ್ ಇಶಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.



ಇನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರೋ ಇಶಾನಿ I can be sassy; classy and messy. That’s who I am. You either like me for me or you don’t ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಶಾನಿ ಫೋಟೋಗೆ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಾಟ್, ಬೋಲ್ಡ್ , ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂದು ಸಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.