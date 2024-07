ತುಂಡುಡುಗೆಯಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಸೀರೆಯಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ನಟಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೊಂದು ನೆಕ್ ಪೀಸ್ ಧರಿಸಿ As vibrant as it may be ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಅಂದ ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಉಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರೆಟಿ, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.