‘ದೇಸಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ…. ಮೇಮ್ ಸಾಹೆಬ್’ ಎಂದು ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು

ಹೊಡಿರೆಲೆ ಹಲಗಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ನಿಶ್ವಿಕಾ ಮೇಮ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಮ್ ಸಾಹಿಬ್ (Not your regular desi girl She is “memsahib) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.