Anniversary Selfie: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಶ್ ತುಂಟಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ!

ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಶೇಷ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು....

'Why are men so difficult when it comes to picture anyway' ಎಂದು Radhika Pandit ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.