ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ… ಯಾರಿದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ!

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಇದೀಗ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಆಗಿ ಚೈತ್ರಾ How much vintage is too much vintage? ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಂಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿಯವರ ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಲುಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.