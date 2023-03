ಕಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಲವ್…. ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಐದು ವಿಷಯಗಳಿವು..

ಲವ್ ಯಾವಾಗ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಜ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲವ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ (know about company rules) ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಗ್ ಗಳನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಾರದು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ..

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ (manage work and love life) ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋವಾಗ, ನೀವು ತುಂಬಾನೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ (do not fight in office)

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧವು ಹುಳಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ..