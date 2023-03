ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೀಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಎಂದರ್ಥ!

ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದ್ವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು (not helping in household) ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು (you have to do everything)

ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ.