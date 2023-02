ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು!

ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪವಾಡಸದೃಶ ಹೂವಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ನೀವೆ ನೋಡಿ.

ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿರಿಸಿ

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು (keep it in locker). ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.