ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೈಲ್ ಎಕ್ಸ್’ಟೆಂಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಹ ನೈಲ್ ಎಕ್ಸ್’ಟೆಂಷನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ನೇಲ್ ಎಕ್ಸ್’ಟೆಂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನೈಲ್ ಎಕ್ಸ್’ಟೆಂಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ಎಸ್ಟೆಂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ಎಸ್ಟೆಂಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ,ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇತರ ಹಾನಿ

ನೇಲ್ ಎಕ್ಸ್’ಟೆಂಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಉಗುರಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಗುರುಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್(Care) ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.