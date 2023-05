Hindu Tradition: ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯವರೆಗೆ, ಪಠಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದೇ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪರಸ್ಪರರ ಗೋತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರ ಗೋತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದವರ ನಡುವೆ ಮದುವೆಗಳು ಏಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಮತ್ತು ಗೋತ್ರ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೋತ್ರಗಳು (It all starts from Saptharshis)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋತ್ರಗಳು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಪ್ತಋಷಿಗಳೆಂದರೆ - ಗೌತಮ, ಕಶ್ಯಪ, ವಶಿಷ್ಠ, ಭಾರದ್ವಾಜ, ಅತ್ರಿ, ಅಂಗಿರಸ, ಮೃಗು. ವೇದಕಾಲದಿಂದಲೇ ಗೋತ್ರಗಳ ಮನ್ನಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೋತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋತ್ರ ಎಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪೂರ್ವಜರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವಂಶವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಕಲತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ಇರಬಹುದು.

ಮದುವೆಗೆ ಮೂರು ಗೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲ..

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೋತ್ರ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರ), ಎರಡನೆಯದು ತಾಯಿಯ ಗೋತ್ರ (ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಗೋತ್ರ) ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಅಜ್ಜಿಯ ಗೋತ್ರ (ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ). ಮೂರು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು..

ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರ ಗೋತ್ರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಗೋತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ (Science behind Gothra)

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡಿಎನ್‌ಎ ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ಕುಲದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕುಲ ಅಥವಾ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಲದ ದೋಷಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂರು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನೊಳಗಿನ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಕಯುತರಾಗುತ್ತಾರೆ.