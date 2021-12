Mercury Transit: ಬುಧನ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್!

ಶುಕ್ರವಾರ ಬುಧನ (Mercury) ರಾಶಿ (Zodiac sign) ಪರಿವರ್ತನೆ (Transit) ಆಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬುಧ ರಾಶಿಯು ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಧನು (Sagittarius) ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬುಧನ ಚಲನೆ ಈಗ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬುಧನು ಡಿಸೆಂಬರ್ (December) 10ರ ಮುಂಜಾನೆ (Morning) 6.05ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (House) ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರವರೆಗೂ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...



ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರ (Business) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗಳ (Life Partner) ಜೊತೆಗೂ ಇವರ ಸಂಬಂಧ (Relation) ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು (Decision) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Power) ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಾಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (Currier) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು (Success) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ (Marriage) ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಲಘ್ನಗಳು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.



ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo)

ಬುಧನ ಚಲನೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು (Income) ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಡುವ ಶ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಬುಧನ ಈ ಚಲನೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ (Intelligence) ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲಾ (Art) ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Time) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ (Religion and spiritual) ವಿಷಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರಲಿ (Family) ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನಂತೂ (Arrogance) ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಿರೆಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು (Problem) ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು (Job seekers) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (Students) ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಗುರಿಯನ್ನು (Target) ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.



ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo)

ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವೂ ಹೌದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು (Great opportunities) ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ಬುಧನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಲಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ (Promotion), ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ (Popularity) ನಿಮ್ಮದಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.



ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius)

ಬುಧನ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮವೇ (Effect) ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು (New Job) ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ (Economy) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ (Health) ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ.



ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces)

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಬುಧನ ಈ ಚಲನೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ (Promotion) ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಸನಿಹವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ (Praise) ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಜನರು (People) ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (Students) ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬಹುದು.