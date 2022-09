Tarot Readings: ಮೇಷಕ್ಕೆ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹಾಳು, ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಮೇಷ: The Moon

ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಂಗಾತಿಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: STRENGTH

ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ; ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

ಮಿಥುನ: Five of swords

ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 4

ಕರ್ಕ: Wheel of Luck

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 6



ಸಿಂಹ: Two of swords

ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಿರುಕುಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು; ದ್ರವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಕೇಸರಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 3

ಕನ್ಯಾ: Five of Cups

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 5

ತುಲಾ: Seven of Pentacles

ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪಾಲುದಾರರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 8

ವೃಶ್ಚಿಕ: Three of wands

ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 7

ಧನು ರಾಶಿ: Ace of Wands

ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಮೂಲಕ ನೀವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನೀವು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 1

ಮಕರ: Four of swords

ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರನು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 9

ಕುಂಭ: THE HIGH PRIESTESS

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಮರೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಶುಭ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 4

ಮೀನ: NINE OF WANDS

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸತ್ಯವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ: 8