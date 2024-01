ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫನ್ನಿ ಟಾಕ್ ವೈರಲ್!

ಬೆಂಗಳೂರು(ಜ.17) ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫನ್ನಿ ಮಾತು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 5 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದರೂ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ರನ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಹಾ ಒಮರ್ಜೈ ಎಸೆದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದರೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ರನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ರೋಹಿತ್ ಥೈಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 5 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ದಾಖಲೆ, ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ!

ಚೆಂಡು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಾಗಿ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಥೈಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರೀತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇ ವೀರೂ, ನೀವು, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿನ ರನ್‌ನ್ನು ಥೈಪ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಾಗಿ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Rohit Sharma to the umpire 😄👌



"Hey Viru, did you give the 1st ball as thigh pad - It clearly touched the bat. I have already dismissed for 0 twice". (Big smile) #INDvsAFGpic.twitter.com/Aoa0yyRvd2