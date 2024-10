ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದೀಪ್‌ ನರ್ವಾಲ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 32-36 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಬುಲ್ಸ್‌, 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡಿ 13-9ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಸ್‌ ಮುನನ್ಡೆ 19-16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್‌ ರೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರದೀಪ್‌ 9 ಹಾಗೂ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಪವಾರ್‌ 7 ರೈಡ್‌ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಇತರರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾರ್ಧ 13 ರೈಡ್‌ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್‌, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಅಂಕ ಪಡೆಯಿತು.

