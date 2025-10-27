- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಗ್ರರ ನಿಗಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
LIVE NOW
India Latest News Live: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಗ್ರರ ನಿಗಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ, ಉಗ್ರರ ನಿಗಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ದುಬೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್, ‘ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ತತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಬಲೂಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ‘ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು.