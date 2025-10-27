India Exports to China Surge by 22% in FY26 ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2025-26ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇ. 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.27): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಏಟು ನೀಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಭಾರೀ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ಸು ಫೀಹಾಂಗ್, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಾಯಭಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ $8.41 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು $6.90 ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು $1.09 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ $1.47 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 116 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ದೂರವಾಣಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು, ಸೀಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.