- India Latest News Live: ಮಗಳು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿಯಿರಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್
ಭೋಪಾಲ್: 'ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಮುರಿಯಿರಿ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂಯೇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವಳ ಕಾಲು ಮುರಿವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇ ಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ' ಎಂದರು.