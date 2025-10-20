ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ, ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವೇ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 289 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಂಧನಾ
42ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಂಧನಾ ಔಟಾದಾಗ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 234 ಆಗಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಯ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಂಧನಾ ನಂತರ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಾನು ಹೊರುವುದಾಗಿ ಮಂಧನಾ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಕುಸಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಔಟಾದ ನಂತರವೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಮಂಧಾನ ಹೇಳಿದರು.
ಓವರ್ಗೆ ಆರು ರನ್ಗಳಂತೆ ಗಳಿಸಿದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಂಧನಾ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಸೋತ ನಂತರ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದ ಮಂಧನಾ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಂಧನಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಧಾನ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿವೆ. 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.