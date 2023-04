ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೂ ಇದ್ರೆ ನೀವಾಗುವಿರಿ Super Mom

ಕೆಲವೊಂದು ತಾಯಂದಿರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ.

ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋದು (focus on her) ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ (do not give stress to children)

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀಡಿ.