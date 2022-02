ಕುನ್ವಾರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ (Urfi Javed) ತನ್ನ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ (Social Media) ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ (Talk of the Town) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಲೈಫ್‌ನ (Love Life) ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಕುನ್ವಾರ್ (Kunwarr) ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ (Dating) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈಗ ಅವರು ಇಂಡೋ-ಕೆನಡಾದ ಗಾಯಕ ಕುನ್ವಾರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಉರ್ಫಿ ಮತ್ತು ಕುನ್ವಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಖುದ್ದು ಕಾರಣರಾದರು. ಕುನ್ವಾರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ (Instagram Post)ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ (Romantic) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'There’s so much cooking up' ಎಂದು ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.