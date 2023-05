ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡೋ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಹೀಗ್ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿ…

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ , ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಗಾತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿ (Do not afraid) ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ (talk with your family) ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಬೈಯ್ಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ( do not make deal) ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.

ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ (do not take too personal photos)

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಂಗಿ ಫೋಟೊ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.