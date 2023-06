ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಿ?

ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಹತ್ತಿರ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ (attraction towards near one)

ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರೋದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಆಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.