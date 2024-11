ಕನ್ನಡಿಯೇ ನಾಚುವಂತೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್… ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.



ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಚಿತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಶಬರಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಾವಣ, ಲವ್ ಮಿ ಆರ್ ಹೇಟ್ ಮಿ (Love Me or hate me), ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ 2, ಕಲ್ಟ್, ರಾಚಯ್ಯ, ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.