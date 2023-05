ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದರಿಂದ ನವ ವಧುವಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.



ಕೇವಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ (do not think only about sex)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ನಂತರವೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.