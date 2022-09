Astrology Tips: ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 12 ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು(Navagraha dosh) ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಗತ್ಯ.

ಚಂದ್ರ(Moon) ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡೋದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ.

ಮಂಗಳ ದೋಷ

ಜಾತಕದಿಂದ ಮಂಗಳ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ(Bronze vessel) ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೋಷ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭರಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಡಬಹುದು.



ರಾಹು ದೋಷ

ಜಾತಕದಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು(Tilak) ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

ಶುಕ್ರ ದೋಷ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೋಷ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ(SIlver) ಮೀನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.